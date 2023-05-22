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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

На востоке Москвы случился пожар в здании военкомата

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На востоке Москвы произошел пожар в здании, в котором расположен военкомат, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На Колодезном переулке, дом 14, произошло возгорание. Пожарно-спасательные подразделения прибыли, проводится разведка", - сказали в пресс-службе.

Источник возгорания и его площадь уточняются.

По сведениям из открытых источников, по этому адресу находится военный комиссариат Преображенского района.

МЧС Москва
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