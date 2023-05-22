На востоке Москвы случился пожар в здании военкомата
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На востоке Москвы произошел пожар в здании, в котором расположен военкомат, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На Колодезном переулке, дом 14, произошло возгорание. Пожарно-спасательные подразделения прибыли, проводится разведка", - сказали в пресс-службе.
Источник возгорания и его площадь уточняются.
По сведениям из открытых источников, по этому адресу находится военный комиссариат Преображенского района.