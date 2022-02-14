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Росреестр оформил возврат дочери Алексея Баталова его недвижимости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Росреестр оформил переход прав на недвижимость из наследства актера Алексея Баталова к его дочери Марии после того, как суд признал недействительным договор ренты с иждивением с актрисой Наталией Дрожжиной, сообщила пресс-служба ведомства.

В Росреестре провели госрегистрацию перехода права общей долевой собственности на эту недвижимость и восстановили право собственности Баталовой, заявил через пресс-службу руководитель столичного управления ведомства Игорь Майданов.

Он подчеркнул, что первоначальная передача прав собственности Дрожжиной проходила "в соответствии с буквой закона": документы были поданы нотариусом, основанием для регистрации прав был договор пожизненного содержания.

Спор за наследство актера продолжался около двух лет.

Первый зампрокурора ЦАО Москвы добился в судах признания недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и о переходе прав на недвижимость семьи актера к Дрожжиной. По версии надзорного ведомства, вдова Баталова Гитана Леонтенко, действуя от имени дочери Марии, подписала эти договора под влиянием обмана. Речь шла о договорах пожизненного содержания с иждивением, предметами которых стали принадлежащие Баталовой 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв.м., расположенная по ул. 1-й Самотечный пер., и нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное по ул. Серафимовича.

Таким образом вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, еще одной квартиры и мастерской Баталова. Имущество перешло к актрисе Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину на основании заключенных договоров.

В сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова. Кроме Дрожжиной и Цивина, по делу проходит и нотариус Дмитрий Бублий.

На время судебных разбирательств в ЕГРН была внесена запись об аресте собственности, и со спорной недвижимостью нельзя было совершать никакие сделки. Теперь ограничения сняты, права Дрожжиной аннулированы, собственность возвращена Марии Баталовой.

Алексей Баталов Москва Росреестр Мария Баталова

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