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Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сервис кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") запустил в Москве аренду электровелосипедов. В парке компании будет больше 2000 электровелосипедов, говорится в ее пресс-релизе.

В апреле Whoosh объявил о запуске аренды электровелосипедов в Петербурге и Московской области. Тогда компания сообщала, что каждый велосипед стоит приблизительно 120 тысяч рублей.

Исходя из этого, инвестиции в запуск в Москве составили около 240 млн рублей.

Электровелосипеды Whoosh оснащены IoT-модулем собственной разработки - таким образом, они подключены к внутренней системе компании и подчиняются тем же правилам, что и самокаты (например, сбавляют скорость в медленных зонах). Велосипеды рассчитаны на поездки на дистанцию от 7 км.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса - более 15 млн человек. Флот Whoosh составляет 133 тысячи самокатов. С декабря 2022 года акции ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса Whoosh) торгуются на "Московской бирже" под тикером WUSH. В свободном обращении находится около 10% акций компании.

Whoosh ВУШ Холдинг Москва
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