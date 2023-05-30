В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Полицейские у дома №98, корпус 6 на Профсоюзной улице, который был атакован БПЛА Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве после атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его данным, госпитализация никому не потребовалась.

Он добавил, что на местах продолжают работать экстренные службы и дежурить бригады скорой помощи.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, утром во вторник в Москве и Подмосковье разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.

Ранее Собянин сообщил, что ранним утром во вторник в несколько домов в столице попали БПЛА, на тот момент информации о серьезно пострадавших у него не было.

Затем мэр сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов из двух атакованных жилых домов. Он заверил, что по завершении работы экстренных служб людям разрешат сразу же вернуться в квартиры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к Москве утром было сбито несколько дронов.