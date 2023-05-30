Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы и Московской области по состоянию на 8:00 утра 30 мая работали штатно, заявили в Росавиации журналистам.

"Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - сообщили в ведомстве.

Утром 30 мая руководители Москвы и Подмосковья Сергей Собянин и Андрей Воробьев сообщил об атаке беспилотников. По словам Собянина, в Москве дроны попали в несколько домов. В двух домах на время работы экстренных служб провели эвакуацию жильцов нескольких подъездов. За медпомощью обратились два человека, госпитализация им не понадобилась.

В Подмосковье дроны были сбиты на подлете к столице, сообщил Воробьев.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, утром во вторник в Москве и Подмосковье разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25 этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.