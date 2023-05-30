Прокуроры предостерегли от распространения "фейков" об инцидентах с БПЛА в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение недостоверных сведений на фоне появления в соцсетях "фейков" о ситуации с беспилотниками в столице.

"В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве предостерегают: "за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность".

В прокуратуре рекомендуют представителям СМИ и блогерам воздержаться от "распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве рано утром во вторник "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Собянин написал в своем телеграм-канале, что "проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО", - написал он в телеграм-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, утром во вторник в Москве и Подмосковье разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25 этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.

Министерство обороны России сообщило, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

Следственный комитет сообщил, что расследует обстоятельства происшествий, генеральный прокурор РФ поручил прокуратурам Москвы и области взять расследование на контроль.