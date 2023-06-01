В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве устранены все повреждения в домах, в которые 30 мая врезались беспилотники, горожане вернулись к привычной жизни, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", - написал он.

По его словам, были также обследованы конструкции пострадавших зданий на предмет возможных скрытых нарушений.

"Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу", - написал мэр.

Ранним утром 30 мая в несколько зданий Москвы врезались БПЛА. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), там пострадала внешняя облицовка технического этажа, два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте, разбив окна. СКР расследует случившееся как теракт.

Из-за инцидентов проводилась временная эвакуация жильцов нескольких подъездов. Им разрешили вернуться домой в тот же день. Двум москвичам потребовалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации.