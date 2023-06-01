Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов
Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве устранены все повреждения в домах, в которые 30 мая врезались беспилотники, горожане вернулись к привычной жизни, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", - написал он.

По его словам, были также обследованы конструкции пострадавших зданий на предмет возможных скрытых нарушений.

"Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу", - написал мэр.

Ранним утром 30 мая в несколько зданий Москвы врезались БПЛА. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), там пострадала внешняя облицовка технического этажа, два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте, разбив окна. СКР расследует случившееся как теракт.

Из-за инцидентов проводилась временная эвакуация жильцов нескольких подъездов. Им разрешили вернуться домой в тот же день. Двум москвичам потребовалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации.

Атака БПЛА на Москву

7
Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданийВ министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в МосквеВ атаке были задействованы БПЛА самолетного типаТри беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целейПять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в ПодмосковьеСледователи приступили к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве, сообщает СКРВ Москве после атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека
Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий
Новая Москва Сергей Собянин СКР Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Холодный фронт начнет проходить через Москву в пятницу

Холодный фронт начнет проходить через Москву в пятницу

Власти Москвы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА

По факту атаки дронов на Московский регион возбуждено уголовное дело о теракте

Прокуроры предостерегли от распространения "фейков" об инцидентах с БПЛА в Москве

Эвакуированные после атаки БПЛА москвичи начали возвращаться в квартиры

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву

СКР приступил к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });