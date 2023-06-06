Рекордно высокое давление и температура ниже нормы зафиксированы в Москве по итогам мая

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в мае по итогам месяца была ниже нормы, несмотря на высокое атмосферное давление, которое было сопоставимо с рекордными значениями 1979 года. Такое явление бывает редко, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Согласно метеорологическому бюллетеню МГУ, среднее атмосферное давление мая 2023 года делит первое-второе место со средним давлением 1979 года. Давление было высокое, именно поэтому было мало осадков", - сказал Вильфанд во вторник.

Он отметил, что Москва находилась в холодной части антициклона, поэтому, несмотря на высокое давление, температура в мае была ниже нормы.

По словам Вильфанда, такое явление, когда при высоком давлении температура держится ниже нормы в мае, бывает достаточно редко.