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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

В выходные в Москве будет не теплее 18 градусов

В выходные в Москве будет не теплее 18 градусов
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе на выходные придет заметное похолодание, днем температура не будет превышать плюс 17 - плюс 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В выходные заметно похолодает, температура будет уже на 4 градуса ниже нормы, но осадков не прогнозируется", - сказал он.

По его словам, в субботу, воскресенье и понедельник, который на следующей неделе будет выходным днем, максимальные значения температуры не будут дотягивать до 20-градусной отметки, что происходит в начале июня "очень редко".

Так, максимальная температура днем будет в диапазоне от плюс 17 до плюс 18 градусов. При этом, в ночь с субботы на воскресенье температура будет в диапазоне от плюс 3 до плюс 8, что соответствует погоде конца апреля.

Днем ранее эксперт объяснил прогнозируемое похолодание вхождением в регион холодных воздушных масс. В будни в столице осадков в основном не ожидается, в пятницу возможен дождь.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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