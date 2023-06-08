В московских магазинах не нашли напитки "Мистер Сидр" после проверок

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - После проверки более 400 торговых точек в Москве пивная продукция "Мистер Сидр", ставшая причиной отравления и смерти людей в ряде регионов РФ, не обнаружена, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 8 июня 2023 года проверено 405 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы. При этом ни в одном из проверенных предприятий указанной выше продукции не выявлено", - сообщили журналистам.

В ведомстве уточнили, что информации о зарегистрированных случаях отравлений такой продукцией в управление не поступала. "По-прежнему призываем всех жителей города Москвы ни в коем случае не употреблять продукцию "Мистер Сидр", произведенную ООО "Анди", и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы в адрес управления", - добавили в управлении.