В Самаре арестован полицейский, допустивший кражу со склада МВД 6 тонн метанола

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Самаре Октябрьский районный суд арестовал до 8 августа сотрудника полиции Ивана Гребенкина, которому вменили кражу метилового спирта из ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", ему вменили статью о краже (п."в" ч.3 ст.158 УК).

Обвиняемый раскаялся в содеянном. "Я хотел бы принести извинения всем пострадавшим от моего безалаберного, как это еще можно назвать, поступка. Раскаиваюсь", - сказал Гребенкин.

По версии следствия, он помог еще двум обвиняемым похитить этот метанол, который затем был перепродан производителю сидра и был подмешан в напиток. Отравились десятки людей.

Ранее в этот же день были арестованы другие фигуранты дела - Дмитрий Егоров и Артем Айрапетян.

По версии следствия, Дмитрий и Алексей Егоровы в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным в мае похитили со склада МВД шесть тонн метилового спирта и продали Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял владельцу ООО "Анди" Анару Гусейнову. "Анди" выпускало разливной напиток "Мистер Сидр".

Алексей Егоров объявлен в розыск. Обоим Егоровым, как и Гребенкину, вменяют кражу. Айрапетян и Гусейнов арестованы до 4 августа по обвинению по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В связи со случившимся глава МВД Владимир Колокольцев снял с должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по региону. Кроме того, из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.