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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Производитель "Мистера Сидра" пытался уничтожить продукцию во время обыска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Владелец ООО "Анди", выпускающего "Мистер Сидр", намеревался скрыть улики во время обыска на предприятии в Самаре. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в прокуратуре Ульяновской области.

"В ходе обыска на предприятии в Самаре бизнесмен дал одному из сотрудников указания уничтожить, в том числе спиртосодержащую жидкость, а также этикетки к ней", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что бизнесмен приобрел спиртосодержащую жидкость различного наименования у неустановленного лица, а затем сбыл ее.

"В судебном заседании обвиняемый говорил о непричастности к указанному преступлению и намерении сотрудничать со следствием", - добавили в надзорном ведомстве.

В РоссииСуд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу об отравлении суррогатомЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что владелец самарского предприятия, выпускающего "Мистер Сидр", Анар Гусейнов был задержан в Самаре, затем его доставили в Ульяновск. Накануне ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СК РФ, уголовные дела по фактам отравлений граждан спиртосодержащей жидкостью возбуждены в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Удмуртии.

"Председатель СКР (Александр Бастрыкин) поручил главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", - говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным Минздрава, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем составляет 96 человек, из них 30 человек скончались.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота.

СКР Росалкогольрегулирование ООО "Анди" Мистер сидр Самара
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