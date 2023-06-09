Дилеры таксопарков-партнеров "Яндекс.Такси" получили 560 автомобилей "Москвич"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уже 560 "Москвичей" передано дилерам таксопарков-партнеров сервиса "Яндекс.Такси", 200 из них уже используются, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" компании такси и каршеринга могут обновлять парк и сохранять свои услуги на самом высоком уровне. В апреле завод подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с компанией "Яндекс". В рамках договора дилерам передано 560 кроссоверов Москвич 3, из них 200 автомобилей уже работают в городе", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В апреле Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" сервису "Яндекс. Такси". Также, как сообщалось, до конца этого года 3 тыс. машин "Москвич 3" получат сервисы такси "Таксовичкоф" и "Ситимобил".