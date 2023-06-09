Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в 2022 году увеличилась почти на 65%

В мэрии это связали с активным импортозамещением и господдержкой микроэлектроники

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году реализовали продукцию на более чем 58 млрд рублей; их выручка увеличилась почти на 65%, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В 2022 году объемы реализованной продукции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличились на 64,8% и превысили 58,1 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составил 35,3 млрд рублей", - заявил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такой рост связан с активным импортозамещением в отрасли микроэлектроники и ее государственной поддержкой. В Москве производство электронных компонентов и печатных плат в 2022 году выросло на 27,8%. Из 48 предприятий столичной отрасли радиоэлектроники 32 являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", отметил Ефимов.

Прошлый год стал динамичным и для отрасли ИТ и телекома - спрос на российские программные продукты и решения значительно вырос, особенно в госсекторе, где объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) переводились на отечественное ПО.

Динамике развития предприятий ОЭЗ "Технополис Москва" способствуют в том числе преференции и льготы, которые дает статус резидента, а также удобная логистика и развитая инфраструктура. С момента начала своей деятельности резиденты особой экономической зоны Москвы реализовали продукцию почти на 200 млрд рублей, добавили в пресс-службе.