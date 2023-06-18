Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

В парке "Музеон" в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве на следующей неделе сохранится жаркая погода, температура в первой половине будет до плюс 25 градусов, а в пятницу достигнет 30-градусной отметки, говорится в воскресенье в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в понедельник, 19 июня, в Москве будет преимущественно без осадков, ночью температура от плюс 9 до плюс 11 градусов, по области плюс 7 - 12, днем от плюс 23 до плюс 25, а по области до 26 градусов тепла.

Во вторник днем, по прогнозам синоптиков, возможен местами небольшой кратковременный дождь и ветер до 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью будет плюс 9 - 11 градусов, по области от плюс 6 до плюс 11, днем - плюс 23 - 25.

В среду, 21 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет северный ветер 5-10 м/с. Температура ночью плюс 6 - 8 градусов, по области плюс 3 - 8, днем в столице 22 - 24 градуса тепла, по области до плюс 25.

В четверг и пятницу в Москве будет без осадков и переменная облачность. Температура начнет подниматься. Так, в четверг ночью в столичном регионе плюс 7 плюс 12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 23 - плюс 28. В последний рабочий день недели в столичном регионе ночью будет плюс 11 - 16, а днем от плюс 25 до плюс 30 градусов.