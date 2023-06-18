Синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ряде регионов РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Центральном федеральном округе, а также в ряде регионов Южного федерального округа, регионах Северного Кавказа, Урала и Поволжья, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку в Центральном федеральном округе солнечная погода и воздух чистый, нет облаков, ультрафиолетовый индекс составляет 5-6 единиц. Редко это бывает и это опасно", - сказал Вильфанд.

В южных районах ЦФО - Курская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая области - индекс будет достигать 6-7 единиц. В Московской области и сопредельных - 5-6 единиц.

Он уточнил, что такой высокий уровень ультрафиолетового излучения может представлять опасность для здоровья, поэтому рекомендуется избегать нахождения на солнце в послеполуденные часы.

На юге ЦФО - в Краснодарской крае и в Ставрополье, как отметил Вильфанд, за счет того, что в ближайшие дни будет облачная погода, УФ-индекс понизится до 6, но начиная со среды он опять будет достигать 7 единиц. Также высокий индекс будет на юге Уральского федерального округа - 6-7 единиц. В Оренбургской области в Поволжье индекс будет 6-7 единиц.

В горных районах республик Северного Кавказа УФ-индекс будет доходить до 9 единиц.

Кроме того, высокий индекс прогнозируется в регионах Южного федерального округа, там он будет составлять 7 единиц.

Низкий УФ-индекс из-за прогнозирующейся облачной погоды и дождей будет на юге западной Сибири - 4-5 единиц.

Самая комфортная погода прогнозируется в Северо-западном федеральном округе. Там, несмотря на антициклональную погоду, УФ-индекс будет 4-5.

Согласно рекомендациям специалистов, при УФ-индексе от 3 до 7 гражданам рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также использовать солнцезащитный крем. При индексе выше 8 требуется повышенная защита: в полуденные часы рекомендуется находиться внутри помещения, вне помещения нужно оставаться в тени, обязательно носить одежду с длинными рукавами, шляпу и пользоваться солнцезащитным кремом.