"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за аномальной жары.

С 11:00 до 18:00 пятницы в Москве ожидается сильная жара до 30 градусов, сообщается на сайте метеослужбы.

Кроме того, в регионе действует высокая пожарная опасность четвертого класса. По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в городе также ожидается жара до 29 градусов.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 16 июня в Москве был установлен в 1946 году - 32,5 градуса.

"Температура в городе сегодня на три градуса превысит климатическую норму", - добавил собеседник агентства.