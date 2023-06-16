Пассажирам будут раздавать воду на вокзалах и ж/д станциях из-за жары в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Питьевую воду будут раздавать пассажирам из-за жары на центральных вокзалах Москвы и на некоторых железнодорожных станциях, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"В городе снова жара, поэтому мы предлагаем вам прохладную питьевую воду. С коллегами из ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания - ИФ) раздавать будем в вечерний пик на центральных вокзалах (...) И на ж/д станциях", - сообщили в телеграм-канале ведомства.

Так, воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. На Ленинградском начнут раздавать воду с 12:00.

Кроме того, воду будут раздавать на ж/д станциях Лобня, Подольск, Одинцово, Тушинская, Раменское, Выхино, Пушкино, Мытищи, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

"Чтобы легче переносить жару, не забывайте головные уборы, носите светлую одежду и постарайтесь избегать прямых солнечных лучей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары.