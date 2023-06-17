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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за жары

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за установившейся жары, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период до 21 июня включительно максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим в разы выросло число отдыхающих у воды, поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов", - сказал он.

Заммэра уточнил, что безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций.

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Как подчеркнул Бирюков, под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды.

Заммэра призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

Накануне Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за аномальной жары.

Москва Москва-река
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