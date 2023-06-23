КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы Леонида Зюганова

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - КПРФ на конференции Московского городского отделения в пятницу выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Мосгордумы, председателя комиссии по науке и промышленности Леонида Зюганова.

"Большинством голосов поддержку в качестве кандидата в мэры Москвы от КПРФ получил Леонид Зюганов", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

В мероприятии приняли участие более 100 делегатов, выдвинутых первичными и местными партийными организациями.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" выдвинуло действующего градоначальника Москвы Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы. Партия "Новые люди" выдвинула кандидатом на выборах мэра столицы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, партия "Справедливая Россия - За правду" - первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева (подаст документы 23 июня), партия ЛДПР - вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.