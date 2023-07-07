Документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Завершился срок подачи документов в Мосгоризбирком на регистрацию кандидатами в мэри Москвы, документы подали пять человек, в течение десяти дней комиссия примет решения об их регистрации, сообщил "Интерфаксу" зампред комиссии Дмитрий Реут.

"Документы подали пять человек от парламентских партий, больше никто документы не сдал", - сказал он.

По его словам, всего 12 человек выдвинули свои кандидатуры на пост мэра столицы на выборы в сентябре. Шесть из них - самовыдвиженцы, остальные шесть представлены от политических партий. Однако всего пять из них предоставили в комиссию документы на регистрацию.

Среди них - действующий мэр Сергей Собянин (выдвинут "Единой Россией"), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов, который подал документы на выдвижение от КПРФ, а также первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Также на пост мэра кандидата выдвигала "Партия Возрождения России", это космонавт Сергей Залетин.

Выдвижение кандидатов проходило с 7 июня по 6 июля. Кандидаты должны были представить пакет документов для регистрации, включая подписи муниципальных депутатов, до 18:00 7 июля, следует из плана Мосгоризбирком.

Голосование в Москве пройдет с 8 по 10 сентября.