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Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на пост мэра Москвы действующего столичного градоначальника Сергея Собянина.

Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения, которое проходит в пятницу.

С предложением выдвинуть кандидатом от партии Собянина выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

"Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства. И поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина для выдвижения 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы", - сказал Толстой, зачитывая резолюцию встречи секретарей первичных местных отделений московского городского отделения партии.

В резолюции, которую приняли на конференции, предлагалось согласиться с предложением "о поддержке кандидатуры Собянина на выдвижение кандидатом".

В своем выступлении на съезде партии Собянин рассказал о том, как развивалась Москва последние годы, в том числе о развитии дорожной инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования, социальной сферы, развитии экономической сферы.

Он отметил, что столица, находясь в условиях санкционной войны, продолжает ставить перед собой задачи по дальнейшему развитию города и исполнению всех намеченных планов.

Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. 21 октября 2010 года по представлению президента РФ, которым тогда был Дмитрий Медведев, он был наделен Московской городской думой полномочиями мэра Москвы на пять лет.

5 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Собянина с поста мэра и поручил ему исполнять обязанности столичного градоначальника до выборов, которые состоялись в сентябре того же года. 8 сентября 2013 года он был избран на новый срок. Баллотировался в качестве самовыдвиженца.

В сентябре 2018 года также одержал победу на выборах мэра столицы, инаугурация Собянина состоялась 18 сентября того же года.

В случае победы на предстоящих выборах, для него это будет четвертый срок.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

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