Третий сервис искусственного интеллекта заработал в московских клиниках

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Новый комплексный сервис искусственного интеллекта, помогающий при диагностике заболеваний, запустили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - удобный диагностический инструмент. Он может одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. Например, на снимке грудной клетки программа может выявить до семи заболеваний, в том числе рак легкого, коронавирус или остеопороз позвоночника.

Первый такой сервис заработал в столичных медучреждениях год назад, он обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований в месяц. Второй появился в этом году и за это время обработал около 5 тыс. снимков.