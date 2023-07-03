Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Мишустин отметил удобство подачи документов на поступление в вузы через "Госуслуги"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин нашел удобным формат подачи документов на приём в высшие учебные заведения через "Госуслуги". Он сказал об этом на совещании с вице-премьерами.

"Для абитуриентов в текущем году действует сервис поступления в вуз онлайн. Используя его, молодые люди через портал Государственных услуг могут подать заявления в более чем тысячу учебных заведений. Это практически 600 университетов и почти 450 филиалов. Сделать это можно из любой точки страны, экстерриториально и без личного посещения комиссий, бумажных документов, очередей, - сказал премьер. - Это гораздо удобнее и комфортнее для ребят".

Мишустин добавил, что в этом году правительство решило увеличить число бюджетных мест.

Михаил Мишустин Госуслуги правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росприроднадзор потребует внеплановую проверку из-за прорыва нефтепровода в Коми

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма

Пробка перед Крымским мостом в Кубани уменьшилась до шести километров

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории

Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории

Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км

Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });