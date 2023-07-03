Мишустин отметил удобство подачи документов на поступление в вузы через "Госуслуги"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин нашел удобным формат подачи документов на приём в высшие учебные заведения через "Госуслуги". Он сказал об этом на совещании с вице-премьерами.

"Для абитуриентов в текущем году действует сервис поступления в вуз онлайн. Используя его, молодые люди через портал Государственных услуг могут подать заявления в более чем тысячу учебных заведений. Это практически 600 университетов и почти 450 филиалов. Сделать это можно из любой точки страны, экстерриториально и без личного посещения комиссий, бумажных документов, очередей, - сказал премьер. - Это гораздо удобнее и комфортнее для ребят".

Мишустин добавил, что в этом году правительство решило увеличить число бюджетных мест.