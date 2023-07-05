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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Полицейские изъяли более 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о задержании в начале 2023 года участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации лаборатории по производству мефедрона на территории Московской области.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона, а также четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК). Слова министра приводит пресс-центр МВД.

По словам министра, участники преступного сообщества занимались сбытом различных видов наркотиков через интернет-магазины с использованием тайников-закладок на территориях Московской, Курской и Орловской областей.

Среди фигурантов - курьеры-закладчики одного из нелегальных онлайн-магазинов, а также участники других группировок, закупавших и распространявших незаконно произведенные вещества.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 статьи 210 УК РФ). При этом ранее в рамках расследования деятельности нарколаборатории было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в отношении неустановленного круга лиц (ст. 30 и ст. 228.1), пояснили "Интерфаксу" в полиции.

В рамках выступления на ГАК Колокольцев отметил, что число расследованных полицейскими наркопреступлений, совершенных в различных формах соучастия, возросло почти в два раза.

Глава МВД заявил о необходимости внедрения системы импортозамещения для обеспечения нужд всех участников процесса противодействия незаконному обороту наркотиков. В первую очередь для оснащения медицинских учреждений и различных экспертных подразделений лабораторным оборудованием для диагностики употребления запрещенных веществ и их идентификации, а также в связи с производством наркосодержащих лекарств для лечения серьезных хронических заболеваний.

"На фоне разрыва экономических отношений с традиционными поставщиками импортных препаратов данная тема приобретает исключительное значение. Необходимы сбалансированные решения, чтобы не допустить никаких перебоев", - заявил министр.

Кроме того, на заседании ГАК участники обсудили меры по повышению эффективности антинаркотической пропаганды в современной цифровой среде. "Только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. В итоге закрыт доступ к 83 тысячам сайтов и отдельных интернет-страниц. Практически в два раза увеличилось число пресеченных органами внутренних дел правонарушений, связанных с пропагандой запрещенных веществ", - отметил глава министерства.

Владимир Колокольцев МВД РФ Московская область
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