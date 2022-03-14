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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Под Астраханью полиция нашла подземную ферму марихуаны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Астраханской области полицейские при обыске дома и во дворе у жителя Наримановского района обнаружили подземную теплицу с марихуаной в горшках, сообщили в пресс-центре МВД.

В хозяйственной постройке во дворе оперативники нашли потайную дверь, которая вела в подземное помещение. Там под лампами искусственного освещения и с принудительной вентиляцией рос 61 куст конопли.

В МВД добавили, что там же находилась лаборатория по изготовлению и фасовке наркотиков, где высушенные и измельченные растения прессовались и упаковывались в тюбики от детского крема, а также 240 граммов готовой "продукции".

В отношении хозяина дома возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков) и по ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Обыск проводили бойцы отряда спецназа "Гром".

Астраханская область Гром МВД Наримановский район

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