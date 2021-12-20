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Под Вологдой нашли крупнейшую за последние 30 лет нарколабораторию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшую в регионе нарколабораторию ликвидировали в Вологодской области, изъято 15 кг мефедрона, спецоборудование, прекурсоры, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в 100 километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили около 15 кг наркотического средства мефедрон, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По словам Волк, предприятие было крупнейшим по производству запрещенных веществ в регионе, выявленное полицейскими в течение последних 30 лет.

Вологодская область МВД Ирина Волк

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