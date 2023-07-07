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В Москве сложилась потребность в квалифицированных специалистах почти во всех отраслях экономики

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Безработица в Москве ниже, чем в среднем по России; в столице практически во всех отраслях экономики фиксируется потребность в квалифицированных специалистах, сообщила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Экономика Москвы - больше это экономика услуг, и основное количество работников на нашем рынке труда - это высококвалифицированные специалисты. У нас есть эта специфика, и всегда человеческий капитал для экономики города был фактором роста. И то, чего мы боимся больше всего сейчас, чтобы он не стал для нас ограничителем. На сегодняшний момент безработица в Москве еще ниже, чем средняя по России, и мы видим явную потребность практически во всех отраслях в квалифицированных специалистах", - сказала Багреева в пятницу на сессии Финансового конгресса Банка России.

По ее словам, давление с точки зрения ограниченности предложения, возможно, будет нарастать на рынке труда. "Мигранты из Средней Азии решают часть этой проблемы, это в основном такие отрасли, как строительство, ЖКХ, торговля, те отрасли, которые не связаны с высокой квалификацией. Но если мы говорим про промышленность, высококвалифицированных или квалифицированных работников промышленности, мигранты из Средней Азии вряд ли эту потребность могут удовлетворить", - добавила глава департамента.

Багреева отметила, что резервом является производительность труда, а также цифровизация и роботизация процесса и, в целом, более технологичные производства.

Москва
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