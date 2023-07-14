Голикова отметила сокращение числа безработных в России на 61 тысячу с начала года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В России сейчас зарегистрированы 504 тысячи безработных, это на 61 тысячу меньше, чем было в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ее аппарат.

В базе портала "Работа России" более 1,8 млн предложений о работе для соискателей, добавила вице-премьер.

10 июля в аппарате вице-премьера сообщали о 510 тысячах зарегистрированных безработных.

Замминистра просвещения Татьяна Васильева, в свою очередь, отметила, что в системе среднего профессиональном образовании трудоустроены уже около 134 тысячи выпускников, а более 330 тысяч определились с местом трудоустройства, ее слова также привели в аппарате Голиковой.

В высшем образовании на сегодняшний день ожидаемый выпуск составляет более 916 тысяч человек, из них свыше 565 тысяч выпускников выйдут на рынок труда, а остальные планируют продолжить обучение. Наиболее популярные сферы обучения среди выпускников - общественные науки (38%), инженерное дело и технические науки (28,2%), образование и педагогика (10,09%) и здравоохранение и медицина (8,3%).

17 мая Голикова отмечала что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами.

В начале июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал о том, что уровень безработицы в ряде регионов превышает отметку в 10%.

По данным Росстата, безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года.