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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Google оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. компании Google за неудаление контента, содержащего недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине и пропаганду нетрадиционных сексуальных установок и отношений, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Компания признана виновной в неудалении запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Согласно материалам суда, речь идет о нескольких роликах на YouTube, содержащих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, пропаганду нетрадиционных сексуальных установок и отношений, а также видео о так называемых руферах и зацеперах.

Соответствующие протоколы были составлены Роскомнадзором в отношении Google после неисполнения сервисом уведомлений о необходимости удаления информации на основании требования Генеральной прокуратуры, решений Федерального агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и решений суда.

Защитник Google просил суд прекратить производство по делу, указав на отсутствие в материалах дела подтверждений надлежащего уведомления компании о необходимости удаления информации, а также на отсутствие состава и события правонарушения.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд руб. Часть денежных средств в размере 7,22 млрд руб. была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

Google Москва
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