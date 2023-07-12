Зарегистрированы еще четыре кандидата в мэры Москвы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Москвы, передает корреспондент "Интерфакса". 10 июля кандидатом был зарегистрирован действующий мэр города Сергей Собянин.

12 июля комиссия зарегистрировала кандидата от ЛДПР - вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Зарегистрирован вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый в мэры партией "Новые люди". Также кандидатами стали член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Собянин выдвинулся на выборы от "Единой России".

Как отметил на заседании зампред комиссии Дмитрий Реут, все представленные кандидатами документы в полной мере соответствуют требованиям избирательного законодательства, порядок представления документов также соответствовал требованиям закона. Он напомнил, что Даванков предоставил 114 подписей муниципальных депутатов из 114 районов Москвы. Чернышов - 112 подписей из 112 районов; все они в ходе проверки признаны достоверными. Зюганов и Гусев также подали по 112 достоверных подписей муниципальных депутатов.

Кандидаты должны были собрать не менее 110, но не больше 115 подписей.

Всего на выборы мэра Москвы выдвинулись 12 человек, однако необходимые документы в МГИК подали только пятеро.