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Кандидатуры на пост мэра Москвы выдвинули 12 человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать человек выдвинули свои кандидатуры на пост мэра Москвы на предстоящие в сентябре выборы, шесть из них - самовыдвиженцы, остальные шесть представлены от политических партий, сообщил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Всего подали документы 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцы (...) Все документы по выдвижению приняты, никому не отказали", - сказал Реут.

Он уточнил, что на данный момент пакет документов для регистрации предоставили четыре кандидата, в том числе Сергей Собянин. Остальным претендентам, согласно процедуре регистрации, необходимо также предоставить документы в течение суток в МГИК, включая подписи муниципальных депутатов. Все документы принимаются до 18:00 7 июля.

МоскваМосковское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра МосквыМосковское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра МосквыЧитать подробнее

Ранее московское отделение "Единой России" выдвинуло кандидатом на пост мэра Москвыдействующего главы города Сергея Собянина.

Партия "Новые люди" выдвинула кандидатом на выборах мэра столицы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, партия "Справедливая Россия - За правду" - первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева, партия ЛДПР - вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, а партия КПРФ - депутата Мосгордумы, председателя комиссии по науке и промышленности Леонида Зюганова. Также на пост мэра кандидата выдвинула "Партия Возрождения России", им стал российский космонавт Сергей Залетин.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы политическими партиями (их региональными отделениями) и в порядке самовыдвижения проходило с 7 июня по 6 июля. Представление в МГИК документов о выдвижении кандидата осуществляется до 18:00 6 июля, следует из календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра Москвы, который был принят Мосгоризбиркомом. Кандидат должен представить пакет документов для регистрации, включая подписи муниципальных депутатов, до 7 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Москва
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