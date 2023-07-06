Кандидатуры на пост мэра Москвы выдвинули 12 человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать человек выдвинули свои кандидатуры на пост мэра Москвы на предстоящие в сентябре выборы, шесть из них - самовыдвиженцы, остальные шесть представлены от политических партий, сообщил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Всего подали документы 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцы (...) Все документы по выдвижению приняты, никому не отказали", - сказал Реут.

Он уточнил, что на данный момент пакет документов для регистрации предоставили четыре кандидата, в том числе Сергей Собянин. Остальным претендентам, согласно процедуре регистрации, необходимо также предоставить документы в течение суток в МГИК, включая подписи муниципальных депутатов. Все документы принимаются до 18:00 7 июля.

Ранее московское отделение "Единой России" выдвинуло кандидатом на пост мэра Москвыдействующего главы города Сергея Собянина.

Партия "Новые люди" выдвинула кандидатом на выборах мэра столицы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, партия "Справедливая Россия - За правду" - первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева, партия ЛДПР - вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, а партия КПРФ - депутата Мосгордумы, председателя комиссии по науке и промышленности Леонида Зюганова. Также на пост мэра кандидата выдвинула "Партия Возрождения России", им стал российский космонавт Сергей Залетин.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы политическими партиями (их региональными отделениями) и в порядке самовыдвижения проходило с 7 июня по 6 июля. Представление в МГИК документов о выдвижении кандидата осуществляется до 18:00 6 июля, следует из календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра Москвы, который был принят Мосгоризбиркомом. Кандидат должен представить пакет документов для регистрации, включая подписи муниципальных депутатов, до 7 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.