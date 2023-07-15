В Москве за 12 лет отреставрировали свыше 60 усадеб

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более шестидесяти исторических усадеб отреставрировали в Москве за 12 лет, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб - объектов культурного наследия. Это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями - Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания - усадьба Андрея Сытина. Сейчас в работе, в том числе в стадии проектирования, еще 74 объекта", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что среди усадеб, которые сейчас находятся в работе, усадьба Виноградово, усадьба Бергов, усадьба Покровское-Стрешнево, усадьба Кусково и усадьба Баташёва.

Как добавил мэр, "после восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, также в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия".