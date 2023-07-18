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Дождь в Москве затихнет к полудню среды

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь продолжится в столичном регионе во вторник вечером и ночью, но к полудню среды интенсивность осадков уменьшится, после полудня осадки уже будут кратковременными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На станции ВДНХ зафиксировано 18 мм осадков, а норма 84 мм. Но это, действительно, много, это 20-25%. Но до конца дня и ночью выпадет еще много осадков (...) Ночь и вечер будут дождливые, но уже постепенно к полудню будет дождь затихать, а после полудня совсем кратковременный", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что дожди будут хоть и повсеместными, но в разное время и с разной интенсивностью. В течение вечера вторника и ночи дождь будет и в Москве, и в области, но в некоторых районах он может вообще не повториться.

"Выпадет еще много осадков, но в разных местах", - предупредил эксперт.

Дождь с грозой и местами градом начался в столице в середине дня. По данным экстренных служб на 15:00, в разных районах города подтопило пару десятков улиц и две станции метро, повалило несколько десятков деревьев. Из-за ливня остановилось колесо обозрения на ВДНХ.

В мэрии сказали, что менее чем за час на Москву выпало больше четверти месячной нормы осадков.

Ранее Вильфанд предупреждал, что сильные дожди принесут в столичный регион значительное похолодание.

Дождь в Москве

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ВДНХ Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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