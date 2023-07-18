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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за порывов ветра до 20 м/с и сильных ливней, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в городе повалено почти 40 деревьев, повреждены около 30 автомобилей. Пострадавших из-за непогоды нет", - рассказал собеседник агентства во вторник.

По его информации, подтопления отмечались на полусотне участков улично-дорожной сети Москвы. Больше всего из-за ливней пострадал центр города.

Грозовые ливни обрушились на столицу после 14:00. Менее чем за час в городе выпало до 23 мм осадков - свыше четверти месячной нормы июля (84 мм).

Из-за грозы в Москве были подтоплены десятки улиц, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, был закрыт парк имени Горького.

Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Отмечались сбои в работе наземного общественного транспорта, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле.

Синоптики прогнозируют, что дожди, местами сильные сохранятся в Москве до полудня среды. Суммарный прирост осадков с 14:00 вторника может достичь 40 мм. Ночью и утром в Москве сохранятся порывы ветра до 18 м/с.

Городские службы из-за непогоды в столице работают в режиме повышенной готовности.

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