В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

Из-за непогоды также остановилось самое большое колесо обозрения в Европе - "Солнце Москвы" на ВДНХ

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мощные ливни прошли в разных районах Москвы, есть случаи подтопления улиц, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах во вторник.

"По данным на 15:00, в Москве зафиксированы случаи подтопления двух десятков улиц в разных районах города. Порывами ветра повалено несколько десятков деревьев, есть поврежденные автомобили", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших от грозы нет.

Пользователи соцсетей сообщают о потоках воды и подтоплениях на улицах в центральной части города, в частности на Арбате и Петровке.

По информации очевидцев, гроза остановила самое большое колесо обозрения в Европе - "Солнце Москвы" на ВДНХ.

В столичном департаменте транспорта сообщили о задержках нескольких маршрутов наземного общественного транспорта из-за наклонившихся деревьев и скопившейся на дорогах и трамвайных путях воды.

Официальных комментариев по поводу ущерба, нанесенного грозой в столице, пока не поступало.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что со второй половины дня вторника до утра среды в столице ожидаются дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать 17-20/сек, а ночью и в первой половине дня среды - до 25 м/сек.

Власти Москвы не исключают, что к утру среды в столице может выпасть порядка 40 мм осадков - это почти половина месячной нормы июля (84 мм).