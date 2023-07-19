Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Фото: АГН "Москва"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер и сильные ливни в Москве привели к падению порядка 70 деревьев, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вчера и сегодня упавшими деревьями в разных районах города повреждены более 50 автомобилей. Из-за грозы в Москве пострадавших нет", - сказал собеседник агентства в среду.

По прогнозам синоптиков, дожди в столице ослабнут к полудню, прирост осадков за неполные сутки может превысить 40 мм.

Грозовые ливни обрушились на столицу после 14:00 вторника. Менее чем за час в городе выпало до 23 мм осадков - свыше четверти месячной нормы июля (84 мм). Порывы ветра местами достигали 20 м/с.

Из-за грозы в Москве были подтоплены десятки улиц, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, был закрыт парк имени Горького.

Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Отмечались сбои в работе наземного общественного транспорта, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле.

Городские службы из-за непогоды в Москве работают в режиме повышенной готовности.