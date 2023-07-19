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Московский зоопарк и парки временно закрыли из-за непогоды

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московский зоопарк и столичные парки временно закрыты из-за непогоды, сообщается в среду в телеграм-каналах зоопарка и Мосгорпарка.

"В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства", - сказано в сообщении зоопарка.

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Также временно закрыты парки культуры и отдыха.

"Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Мосгорпарка.

Ранее сообщалось, что грозовые ливни обрушились на столицу после 14:00 вторника. Менее чем за час в городе выпало до 23 мм осадков - свыше четверти месячной нормы июля (84 мм). Порывы ветра местами достигали 20 м/с.

Из-за грозы в Москве были подтоплены десятки улиц, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, был закрыт парк имени Горького.

Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Отмечались сбои в работе наземного общественного транспорта, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле.

Городские службы из-за непогоды в Москве работают в режиме повышенной готовности.

Московский зоопарк Мосгорпарк Москва
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