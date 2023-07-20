В Москве запустили бесплатное дистанционное обучение с сурдопереводом для предпринимателей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве запустили бесплатное обучение для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья, занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Обучение запущено по программе "Акселератор".

По словам мэра, бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты: управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, привлекать финансирование.

Помогать предпринимателям будут опытные наставники.

Обучение завершится презентацией перед инвесторами, это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков.

Заявки на обучение принимаются до 20 августа.

Акселерационная инклюзивная программа организована Фондом поддержки социальных проектов. Она стартует 28 августа. Программа включает цикл обучающих мероприятий и консультаций, направленных на оказание методологической и экспертной поддержки проектам в сфере социального предпринимательства, ускорение развития и повышение эффективности их реализации.

Программа подготовлена для действующих предпринимателей Москвы, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.