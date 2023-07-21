Облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется на следующей неделе в Москве

Понедельник станет самым холодным днем на следующей неделе в столице

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Понедельник станет самым холодным днем на следующей неделе, температура воздуха днем не превысит плюс 19 градусов, в течение всей оставшейся недели температура в столице будет в диапазоне плюс 20 - плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве комфортный день, температура все равно будет на 1 - 1,5 градуса ниже нормы, но комфортный день, днем плюс 22 - плюс 24 градуса, по области до 25. Переменная облачность, по области небольшой дождь, в Москве осадков не ожидается. В воскресенье резкое изменение, понижение температуры, максимальные значения - плюс 19 - плюс 21 градус и кратковременные дожди, которые захватят большую часть Москвы. И условия для грозы в отдельных районах, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказал Вильфанд.

В понедельник понижение температуры продолжится.

"Предстоящий понедельник оправдает утверждение о том, что он день тяжелый, это будет самый холодный день на предстоящей неделе. Понижение температуры до плюс 17 - плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ночью еще будут осадки, но днем уже небольшие кратковременные осадки. Температура на 3,5 градуса ниже нормы", - уточнил он.

Со вторника и до конца рабочей недели температура в столичном регионе будет в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов, что все равно будет на 1,5-2 градуса ниже нормы.

Также на следующей неделе прогнозируется низкое давление: во вторник оно будет на 6 - 8 мм ниже нормы, а к концу рабочей недели на 13 -1 5 мм ниже нормы. Все это приведет к тому, что в столице будет облачная погода, но иногда будут прояснения.

Кроме того, в течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди. При этом начиная со вторника условий для заметных осадков не будет.

В целом, как отметил Вильфанд, в Москве будет "умеренно спокойная погода до конца рабочей недели".