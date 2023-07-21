Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется на следующей неделе в Москве

Понедельник станет самым холодным днем на следующей неделе в столице

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Понедельник станет самым холодным днем на следующей неделе, температура воздуха днем не превысит плюс 19 градусов, в течение всей оставшейся недели температура в столице будет в диапазоне плюс 20 - плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве комфортный день, температура все равно будет на 1 - 1,5 градуса ниже нормы, но комфортный день, днем плюс 22 - плюс 24 градуса, по области до 25. Переменная облачность, по области небольшой дождь, в Москве осадков не ожидается. В воскресенье резкое изменение, понижение температуры, максимальные значения - плюс 19 - плюс 21 градус и кратковременные дожди, которые захватят большую часть Москвы. И условия для грозы в отдельных районах, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказал Вильфанд.

В понедельник понижение температуры продолжится.

"Предстоящий понедельник оправдает утверждение о том, что он день тяжелый, это будет самый холодный день на предстоящей неделе. Понижение температуры до плюс 17 - плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ночью еще будут осадки, но днем уже небольшие кратковременные осадки. Температура на 3,5 градуса ниже нормы", - уточнил он.

Со вторника и до конца рабочей недели температура в столичном регионе будет в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов, что все равно будет на 1,5-2 градуса ниже нормы.

Также на следующей неделе прогнозируется низкое давление: во вторник оно будет на 6 - 8 мм ниже нормы, а к концу рабочей недели на 13 -1 5 мм ниже нормы. Все это приведет к тому, что в столице будет облачная погода, но иногда будут прояснения.

Кроме того, в течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди. При этом начиная со вторника условий для заметных осадков не будет.

В целом, как отметил Вильфанд, в Москве будет "умеренно спокойная погода до конца рабочей недели".

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский зоопарк и парки временно закрыли из-за непогоды

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей

Дождь в Москве затихнет к полудню среды

Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб.

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

Собянин заработал более 13 млн рублей в 2022 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });