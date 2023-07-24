В Москве к четвергу потеплеет до плюс 31 градуса

Дожди будут идти всю неделю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве до конца недели ожидается облачная и дождливая погода, но к середине потеплеет, к 27 июля синоптики прогнозируют до плюс 31 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра воздушные массы будут поступать с юго-запада. И это значит, что уже завтра будет совершенно другая атмосферная и погодная ситуация. Повысится температура, ночная будет уже плюс 13 - плюс 15, а дневная - плюс 23 - плюс 24 градуса. Такой температурный фон уже около нормы", - сказал Вильфанд.

По его словам, начиная со среды и до пятницы включительно "воздушные массы будут поступать все более с южной составляющей", что приведет к дальнейшему повышению температуры.

Так, уже в ночь на среду в столице будет от плюс 16 до плюс 18 градусов. В среду днем температура поднимется до плюс 23 - плюс 25, по области плюс 26 градусов. В четверг в столичном регионе будет плюс 26 - плюс 31 градус тепла. Такой температурный фон будет на 2-3 градуса выше нормы, "то есть настоящее лето наступает", отметил Вильфанд.

"Но нужно иметь ввиду, что все время небо будет облачное, потому что управляет погодой циклоническая циркуляция, и давление, пусть ненамного, но будет ниже нормы, поэтому будут кратковременные дожди. Не сильные, но все-таки кратковременные будут, выпадет 5-7 мм осадков", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

На выходных, по предварительным расчетам, температура опять пойдет вниз.

"В выходные опять изменение циркуляции и все-таки во второй половине дня в пятницу воздушные массы будут с севера-западной составляющей. Ночи теплые, но днем температура понизится до нормальных значений. Ночные температуры плюс 15 - плюс 20 градусов, а днем за счет облачности и невысокой температуры - плюс 19 - плюс 24 градуса", - сообщил Вильфанд.