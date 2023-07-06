Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Москве 6 июля стало самым жарким днем лета

В Москве 6 июля стало самым жарким днем лета
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 четверга зафиксировала температуру 27,7 градусов, 6 июля стал самым жарким днем лета в городе, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Предыдущий максимум температуры фиксировался 16 июня - 27,4 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

По прогнозу, воздух в городе продолжит прогреваться, показания термометров местами могут приблизиться к отметке 30 градусов и даже превысить ее. Температура на четыре градуса превысит среднеклиматическую норму.

Температурный рекорд 6 июля принадлежит 1938 году (36,2 градуса) и превзойден в Москве не будет.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары действует в столице до 18:00 6 июля. На железнодорожных станциях и вокзала, а также в метро в пик час пассажирам будут раздавать питьевую воду, пообещал Департамент транспорта Москвы.

Столичное управление МЧС, со ссылкой на Росгидромет, предупредило, что в ночь на пятницу 7 июля в регион придет атмосферный фронт и принесет ливни и грозы с сильным ветром. Бурная погода может продлиться в столице до конца суток 7 июля.

МЧС Росгидромет метеобюро Москвы Москва Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ливень, град и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в пятницу

В Москве жара с пятницы сменится дождями

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары в четверг

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары в четверг

Гроза ожидается в Москве после полудня

Гроза ожидается в Москве после полудня

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Собянин сообщил о еще одной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области

В московском метро спасли мужчину, упавшего под поезд на станции "Каширская"

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });