В Москве 6 июля стало самым жарким днем лета

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 четверга зафиксировала температуру 27,7 градусов, 6 июля стал самым жарким днем лета в городе, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Предыдущий максимум температуры фиксировался 16 июня - 27,4 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

По прогнозу, воздух в городе продолжит прогреваться, показания термометров местами могут приблизиться к отметке 30 градусов и даже превысить ее. Температура на четыре градуса превысит среднеклиматическую норму.

Температурный рекорд 6 июля принадлежит 1938 году (36,2 градуса) и превзойден в Москве не будет.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары действует в столице до 18:00 6 июля. На железнодорожных станциях и вокзала, а также в метро в пик час пассажирам будут раздавать питьевую воду, пообещал Департамент транспорта Москвы.

Столичное управление МЧС, со ссылкой на Росгидромет, предупредило, что в ночь на пятницу 7 июля в регион придет атмосферный фронт и принесет ливни и грозы с сильным ветром. Бурная погода может продлиться в столице до конца суток 7 июля.