Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По прогнозу синоптиков, ночью и всю пятницу в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 20 м/с, может выпасть более 25 мм осадков, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК", - заявил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства в четверг.

По информации заммэра, организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло.

Сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона дано указание усилить патрулирование зон отдыха и парков, предупредить людей о возможности грозы и ливня.

В местах возможного скопления воды размещены бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой.

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Власти Москвы просят горожан при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.