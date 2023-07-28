В Москве благоустроят Парк Горького с учетом последнего опыта

В последний раз работы в ЦПКиО проводились почти десять лет назад

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют применить новый опыт благоустройства в Парке Горького, сообщил на встрече с жителями Центрального административного округа мэр столицы Сергей Собянин. Кадры встречи опубликованы в блоге мэра.

"На мой взгляд там (в Парке Горького) есть чем заниматься - и набережной Пушкинской надо заниматься, и смотреть что там подновить в этом парке, потому что все, что там было сделано, было сделано почти 10 лет назад. Сегодня у нас уже есть новый опыт, новые возможности, поэтому и по Парку Горького тоже будем работать", - сказал Собянин жителям ЦАО.

По словам мэра, будут благоустроены и знаковые для Москвы места. Собянин напомнил, что в 2023 году проводится благоустройство Воробьевской набережной и аллеи вдоль улицы Косыгина, а также благоустройство территории реконструируемого Дворца пионеров.

"Я думаю, что в течение двух лет еще и спортивную территорию рядом с Домом Пионеров тоже (реконструируем)", - отметил мэр.

Кроме этого, в "Лужниках" должна закончиться реконструкция павильона "Дружба". Также рядом еще строится Дворец тенниса с 26 крытыми площадками.

"Что касается "Лужников", смотрим, как там вдохнуть жизнь, чтобы там все-таки не только спортом можно было приехать заниматься, но и как во всех парках была живая атмосфера. В этом году мы проводим "Урбанфорум", на площадке "Лужники" разворачиваем достаточно интерактивные интересные площадки, чтобы у нас там все пространство было живым. (...) Посмотрим, если приживется формат, то тоже будем в этом направлении развивать", - добавил Собянин.