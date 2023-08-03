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На севере Москвы к осени благоустроят несколько скверов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На севере Москвы к осени благоустроят несколько скверов в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево благоустроят к осени, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Ежегодно мы проводим комплексное благоустройство на тысячах объектов. Среди них не только крупные парки, но и маленькие скверы", - отметил он.

В сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируют площадку для баскетбола, обновят прогулочные маршруты. В сквере возле храма Знамения Иконы Божией Матери в Ховрине сделают по четыре детские и спортивные площадки и высадят деревья и кустарники. Спортивную площадку установят в сквер на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине, также там сделают зону тихого отдыха, несколько игровых комплексов.

"В границах районов Войковский и Коптево обновим сразу три сквера, которые продолжают друг друга: Старопетровский сквер, по улицам Клары Цеткин и Коптевской. Создадим несколько пешеходных маршрутов, новые детские и спортивные площадки", - пообещал мэр.

Сергей Собянин Коптево Ховрино Войковский Москва Дегунино
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