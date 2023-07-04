Власти Москвы намерены восстановить парк "Кузьминки"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Парк "Кузьминки", который находится на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), будет восстановлен в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это один из красивейших парков нашего города. Как и большинство таких крупных парков, (он) состоит из особо охраняемой природной территории, заповедной, которая ближе к МКАД. Там, скорее всего, ничего не надо делать за исключением какой-то реабилитации", - сказал Собянин на встрече с жителями ЮВАО, видео опубликовано во вторник в личном блоге мэра.

"То, что находится в срединной части, требует серьезного подхода по благоустройству, обустройству, расчистке, освещению, безопасности и так далее", - добавил Собянин.

По его словам, раньше столичные власти не могли заняться этим вопросом, поскольку значительная часть территории парка была федеральная, в том числе памятники.

"Мы сделаем проект, посоветуемся, что сделать (...). Мы приступим к серьезному обустройству этой замечательной, красивой территории и реставрации объектов", - отметил мэр.