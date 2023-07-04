Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Власти Москвы намерены восстановить парк "Кузьминки"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Парк "Кузьминки", который находится на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), будет восстановлен в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это один из красивейших парков нашего города. Как и большинство таких крупных парков, (он) состоит из особо охраняемой природной территории, заповедной, которая ближе к МКАД. Там, скорее всего, ничего не надо делать за исключением какой-то реабилитации", - сказал Собянин на встрече с жителями ЮВАО, видео опубликовано во вторник в личном блоге мэра.

"То, что находится в срединной части, требует серьезного подхода по благоустройству, обустройству, расчистке, освещению, безопасности и так далее", - добавил Собянин.

По его словам, раньше столичные власти не могли заняться этим вопросом, поскольку значительная часть территории парка была федеральная, в том числе памятники.

"Мы сделаем проект, посоветуемся, что сделать (...). Мы приступим к серьезному обустройству этой замечательной, красивой территории и реставрации объектов", - отметил мэр.

Кузьминки Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Собянин сообщил о еще одной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области

В московском метро спасли мужчину, упавшего под поезд на станции "Каширская"

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });