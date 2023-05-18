Собянин анонсировал благоустройство участков Цветного бульвара

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве благоустроят территорию около станции метро "Цветной бульвар" и Цирка Никулина, общая площадь работ составит около 10 га, основные работы должны завершиться в сентябре, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что раньше была благоустроена центральная часть Цветного бульвара, одновременно со всем Бульварным кольцом. Теперь благоустройство на Цветном продолжится.

В рамках благоустройства старый асфальт на тротуарах заменят на гранитную плитку и обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок пространство около входов в метро, упорядочат парковочное пространство, сохранив прогулочную зону для пешеходов, установят современные фонари и уличные торшеры, озеленят территорию и проложат дополнительные водосточные сети.

Уже начался демонтаж тротуара и бордюров, рабочие готовят траншеи для кабельной канализации и устанавливают закладные для фонарей.