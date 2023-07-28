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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

В МЧС по Москве предупредили о грозе и дожде в ночь на субботу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидаются в столице в субботу, сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.

"По информации синоптиков (Росгидромет), 29 июля 2023 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 28 июля на 29 июля 14...16 градусов, днем 29 июля 19...21 градус. Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Днем кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше муниципального уровня.

МЧС Москва
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