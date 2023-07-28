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В Москве после прохладных выходных потеплеет до 27 градусов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды с понижением температуры до плюс 19 градусов и дождем с градом прогнозируется в субботу, с воскресенья погода начнет улучшаться, а на следующей неделе в столичный регион вернется летняя погода с температурой до плюс 27, сильных дождей не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резко, значительно меняется погода в субботу. Это будет связано с тем, что уже ночью воздушные массы начнут поступать с северо-запада, а затем с севера. И хотя ночь будет облачная и теплая, плюс 15 - плюс 17 градусов, уже днем максимальная температура существенно понизится по сравнению с вчерашним и сегодняшним днем примерно на 7-8 градусов. Максимальные значения будут плюс 19 - плюс 20 градусов", - сказал Вильфанд.

В субботу в столичном регионе также прогнозируются кратковременные дожди, местами они будут сильными, с грозой - все это, как уточнил руководитель Гидрометцентра, связано с фронтальным разделом, который будет проходить через Москву.

Однако уже с воскресенья начнется постепенное улучшение погоды и повышение температуры, воздух опять будет поступать с запада и северо-запада. Температура днем поднимется до плюс 22 - плюс 24.

В последний день июля в Москве, по словам Вильфанда, будет "вполне комфортно, вполне летний день", температура будет около плюс 25 градусов.

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"И вот такая температура, хотя погода и будет меняться, в понедельник будет переменная облачность и без осадков, а в последующие дни прогнозируются кратковременные дожди, температурный фон будет плюс 25 - плюс 27 градусов", - уточнил он.

Температура ночью также повысится и будет около плюс 16 - плюс 17 градусов.

Отвечая на вопрос о том, прогнозируется ли в Москве на следующей неделе повторение сильных осадков, которые были в последние дни в столице, он сообщил, что "условия для таких дождей сегодня и завтра существуют, но в первой половине следующей недели не прогнозируется такая ситуация". При этом он подчеркнул, что дожди летом - это естественно.

Также в первой половине следующей недели в Москве не прогнозируется сильных ветров. "Давление около нормы и ветерок слабый, южный, 2-3 м/с. Это будет позволять прогреваться воздушным массам, потому что не будет заметных порывов ветра, которые приводят к охлаждению", - уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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