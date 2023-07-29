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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июля

Заявление Путина о поиске путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, предупреждение о грозе и дожде в Москве, режим ЧС в районе взрыва в Таганроге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Президент РФ напомнил, что украинские власти "издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией".

- В МЧС по Москве предупредили о грозе и дожде в ночь на субботу. По информации синоптиков, днем 29 июля также прогнозируются кратковременные осадки с грозами в отдельных районах.

- Глава Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва. Андрей Фатеев отметил, что с 7 утра субботы специальная комиссия начнет обследовать пострадавшие дома.

- Байден поручил выделить до $345 млн на военную помощь Тайваню. Эта сумма будет потрачена на оборонную продукцию, услуги по линии Минобороны, а также на военную подготовку.

- Глава сил быстрого реагирования Судана потребовал отставки руководителей генштаба страны. Об этом Мухаммад Хамдан Дагало заявил в видео, которое стало первым его появлением на публике на фоне слухов о серьезном ранении военного.

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